Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в соответствии с Конституцией, попросил Ангелу Меркель продолжать ведение дел на посту канцлера страны до формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня 26 октября проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в августе в Германии впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Меркель.

Выборы в Германии прошли 26 сентября, и по их результатам, партия Меркель получила очень мало голосов - 24,1%, уступив социал-демократам.

Затем, после обнародования первых результатов парламентских выборов, Ангела Меркель и Армин Лашет вышли к публике, где канцлер Германии решила уйти с трибуны, не сказав ни слова.

Также мы сообщали, что лидеры партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) провели двустороннюю встречу, чтобы найти точки соприкосновения и обсудить новую правительственную коалицию.