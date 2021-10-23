Канцлер Германии Ангела Меркель, чья каденция после 15 лет на посту вскоре завершится, поняла, что у нее противоречивые точки зрения с российский президентом Владимиром Путиным еще двадцать лет назад.

Об этом Меркель рассказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - заявила Меркель.

Стоит отметить, что в то время Ангела Меркель еще не была канцлером ФРГ, а Владимир Путин уже являлся президентом Российской Федерации. По словам Меркель, она, когда вступала на должность канцлера, "и представить себе не могла, что он (Путин - Ред.) аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений".

Напомним, во время встречи Путин попросил Меркель повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений.

Также сообщалось, что Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.