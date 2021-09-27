У канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая после выборов в Бундестаг должна будет уступить свой пост новому главе правительства, нет шансов попасть на работу в вуз, который она ранее закончила.

Как объяснили в университете Лейпцига, Ангелу Меркель не планируют принимать на работу в качестве научного сотрудника, поскольку она более 30 лет не занималась наукой, а была в политике. Об этом сообщает РИА Новости.

"Госпожа доктор Меркель - выпускница Лейпцигского университета, была и остается признанным политиком и до 1990 года работала научным сотрудником в Лейпцигском университете (защитилась в 1986 году). Насколько нам известно, она не занималась своей академической карьерой с 1990 года, поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)", - говорится в письменном ответе учебного заведения на запрос журналистов.

Как известно, Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета (тогда - университета имени Карла Маркса) с 1973 по 1978 годы. Ее дипломная работа получила наивысший балл. В 1974 году на одной из студенческих встреч Меркель (в девичестве Ангела Доротея Каснер) познакомилась с первым мужем Ульрихом Меркель. В 1977 году молодые люди обвенчались. Докторскую работу Меркель защитила в 1986 году в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. В 2008 году ей была присвоена почетная докторская степень Лейпцигского университета.



Напомним, в воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

По результатам голосования блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал наихудший результат в истории - блок канцлера Меркель получил 24,1% голосов. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завоевав 25,7% голосов избирателей. Таковы официальные данные немецких выборов после обработки 100% бюллетеней на всех округах.

Всего в Бундестаг проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, и Левая партия с 4,9%.

Подробнее об этих событиях можно почитать в материале "Страны" Партия Меркель ушла в минуса, но власть может сохранить. Что означают итоги выборов в Германии.