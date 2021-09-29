В Германии лидеры "зеленых" и СвДП провели переговоры о новом правительстве
После выборов в Бундестаг, которые прошли на прошлой неделе в Германии, лидеры партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) провели двустороннюю встречу, чтобы найти точки соприкосновения и обсудить будущие переговоры о формировании правительственной коалиции.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
После встречи лидер СвДП Кристиан Линднер опубликовал в Instagram селфи с генеральным секретарем своей партии Фолькером Виссингом и сопредседателями "зеленых" Анналеной Бербок и Робертом Хабеком.
"В поисках нового правительства мы ищем точки соприкосновения и строим мосты через наши разногласия. И мы даже находим некоторые из этих вещей. Интересные времена", - написал он под фото.
Вместе с тем, детальной информации о том, что же обсуждали во время переговоров, ни одна из сторон не предоставила.
"Ожидается, что "зеленые" и "свободные демократы" будут играть ключевую роль в возможной трехсторонней коалиции или с социал-демократами (СДПГ), которые выиграли выборы 26 сентября, или с консервативным блоком ХДС/ХСС, занявшим второе место. Обе основные партии намерены заручиться поддержкой "зеленых" и СДПГ", - пишет издание.
Напомним, 26 сентября в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Ангелу Меркель, после 15 лет правления сменит новый канцлер.
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