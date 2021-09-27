Президент США Джо Байден прокомментировал состоявшиеся 26 сентября выборы в немецкий Бундестаг. Глава Белого дома назвал стойкой одержавшую победу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Об этом сообщает немецкое издание RND.

Журналисты поинтересовались у 78-летнего Байдена, как он оценивает парламентские выборы в ФРГ. На это президент честно признался, что еще не видел результатов голосования. Когда ему рассказали, что социал-демократы сохраняют преимущество, глава Белого дома удивился.

"Черт возьми! Они стойкие", - сказал Байден.

ЦИК Германии объявил, что победу на выборах одержала СДПГ, набрав 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах начиная с 2002 года. Тогда по итогам голосования СДПГ сформировала коалицию с "Зелеными".

Второе место на выборах занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, партия действующего канцлера Ангелы Меркель). За него отдали голоса 24,1% немецких избирателей. Такой результат стал худшим на федеральных выборах за всю историю блока.

Третье место заняли "Зеленые" с 14,8% голосов.

Ранее "Страна" приводила первую реакцию трех ведущих немецких партий на результаты выборов в Бундестаг.

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