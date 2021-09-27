В Граце, втором по числу жителей городе Австрии и столице федеральной земли Штирия, 26 сентября прошли местные выборы. На них побеждает "Коммунистическая партия Австрии".

Об этом сообщает сайт Austria Today.

Согласно предварительным подсчетам, за коммунистов проголосовали около 28,9% жителей Граца. Это на 8,6% больше, чем на предыдущих выборах в муниципальный совет.

"Австрийская народная партия", которую на федеральном уровне возглавляет канцлер Себастьян Курц, набрав 25,7% голосов - более чем на 12% меньше, чем в прошлый раз.

Третье место заняла партия "Зеленых" с результатом 17% (на 7% больше, чем раньше).

Явка на местных выборах была менее 50%. Окончательные результаты будут объявлены 27 сентября вечером. Но бургомистр Граца и руководитель местной ячейки "Австрийской народной партии" Зигфрид Нагль уже заявил, что покидает свой пост. Нагль занимал его 18 лет. Пока его временным преемником стал советник по образованию Курт Хоэнзиннер.

Представитель коммунистов Эльке Кар была заметно рада и одновременно осторожна на пресс-конференции.

"Это огромный успех для нас, более чем отрадный. Спасибо всем, кто нам доверял. В общем, избирательная кампания прошла честно. Надеюсь, у нас будет хороший диалог со всеми силами", - сказала Кар, которая вполне может стать первой женщиной-коммунистом-бургомистром Граца.

Напомним, два года назад в Австрии прошли парламентские выборы, на которых победила партия Курца.

Ранее "Страна" анализировала итоги выборов в немецкий Бундестаг, которые состоялись 26 сентября.