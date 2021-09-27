Немецкая Социал-демократическая партия Германии победила на региональных выборах в немецкой столице Берлине и возглавила правительство федеральной земли. Впервые мэром столицы станет женщина.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, кандидат социал-демократов Франциска Гиффай станет первой в истории женщиной-градоначальницей Берлина.

Ранее 43-летняя Гиффай была министром по делам семьи в правительстве канцлера Ангелы Меркель. Теперь она займет пост мэра Майкла Мюллера (член СДПГ) после того, как тот решил больше не баллотироваться.

Социал-демократы набрали 21,4% в Берлине - это немного ниже 21,6%, которые они взяли в 2016 году. В свою очередь партия "зеленых" набрала 18,9%, а "Левые" - 14%.

Кроме этого, по результатам выборов в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал наихудший результат в истории - блок канцлера Меркель получил 24,1% голосов. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завоевав 25,7% голосов избирателей. Таковы официальные данные немецких выборов после обработки 100% бюллетеней на всех округах.

Всего в Бундестаг проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, и Левая партия с 4,9%.

"Страна" разбиралась, как "СДПГ" удалось выбиться в лидеры перед самыми выборами и чего ждать от смены правительства в Германии миру и Украине.