После оглашения официальных итогов выборов в Бундестаг генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что именно у его политсилы, а не у консерваторов, есть мандат для формирования правительства.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

"Нужно четко сказать, что именно СДПГ занимает первое место. Мы выиграли выборы", - напомнил он.

При этом Клингбайль назвал Христианско-демократический и Христианско-социальный союз "главным проигравшим" по итогам выборов в Бундестаг.

Генсек добавил, что социал-демократы быстро начнут переговоры о будущей коалиции, чтобы канцлером стал Олаф Шольц.

По данным ФИК ФРГ, Социал-демократическая партия по итогам парламентских выборов получает 206 мест в Бундестаге из 735. В то же время блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получили 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.

Также один мандат есть у региональной партии Союз южношлезвигских избирателей.



В ближайшие дни пройдут предварительные переговоры разных партий о формировании правительства. Однако, пока до сих пор неизвестно, кто будет в них участвовать. Предположительно, руководить переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Более того, она будет решать, кого привлекать к ним.

Наблюдатели считают, что партия "зеленых" при любых условиях будет в новом правительстве.

В это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

По результатам голосования блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал наихудший результат в истории - блок канцлера Меркель получил 24,1% голосов. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завоевав 25,7% голосов избирателей. Таковы официальные данные немецких выборов после обработки 100% бюллетеней на всех округах.

Всего в Бундестаг проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, и Левая партия с 4,9%.