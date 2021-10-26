Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Церемония прошла в резиденции главы государства - дворце Бельвю.

Ее видеозапись появилась в Ютубе.

Из-за коронавируса в мероприятии приняло участие ограниченное число гостей и журналистов.

Интересно, что Меркель по просьбе Штайнмайера выходила за уведомлением о сложении полномочий дважды. Получив документ из рук президента в первый раз, Меркель быстро вернулась на место, но глава государства предложил ей вернуться обратно с папкой, чтобы попозировать перед прессой. Меркель вскочила со стула и быстро подошла обратно к президенту. Она машинально положила на стол папку с документом, но затем улыбнулась и взяла ее в руки.

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, министрам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Президент поблагодарил Меркель и ее правительство за работу в период пандемии коронавируса, высоко оценил вклад кабинета министров в борьбу с распространением вируса в Германии и ЕС.

На посту канцлера Меркель пробыла 16 лет.

Как писала "Страна", накануне церемонии Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Скорее всего, им станет бывший министр финансов Германии Олаф Шольц.