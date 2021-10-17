Глава немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет, которого считали преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, собирается покинуть пост главы ХДС. Об этом сообщает телеканал Welt, ссылаясь на источники в ХДС.

По данным собеседника, Лашет косвенно высказал такое намерение. Окончательно судьба Лашета выяснится на федеральном съезде ХДС, который запланирован на период с 6 по 13 декабря в Дрездене. Но не исключено, что помешать проведению партийного собрания может помешать ухудшение ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, еще в августе в Германии впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Меркель.

Выборы прошли на прошлой неделе, по их результатам, партия Меркель получила очень мало голосов - 24,1%, уступив социал-демократам.

Двумя днями ранее, после обнародования первых результатов, Ангела Меркель и Армин Лашет вышли к публике, где канцлер Германии решила уйти с трибуны, не сказав ни слова.

Также мы сообщали, что лидеры партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) провели двустороннюю встречу, чтобы найти точки соприкосновения и обсудить новую правительственную коалицию.