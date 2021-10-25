В начале октября Mercedes представил свой последний бронеавтомобиль S680 Guard, внешне похожий на седан S-класса. На этой машине с немыслимыми возможностями ездит вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Олаф ШоШольццальц.

О супер-авто рассказал немецкий таблоид Bild.

Guard не только выглядит роскошным, но и является одним из самых мощных и, прежде всего, самых безопасных седанов, которые когда-либо производил Mercedes.

Авто приводят в движение двенадцать цилиндров с 680 лошадиными силами. Однако из-за своей тяжелой брони максимальная скорость, которую способна развить машина, составляет 190 километров в час.

Однако ее и не создавали для гонок, как сказал руководитель отдела разработки Mercedes Андреас Зиган.

"Важно, чтобы вы пережили первые 30 секунд в угрожающей ситуации и долго оставались мобильными, пока полиция и телохранители будут отражать угрозу", - заявил Зиган.

В эти критические 30 секунд после потенциальной атаки новый Mercedes Шольца практически неуязвим. Он выдерживает сотни выстрелов из автоматических винтовок. У него крепкие не только двери и двигатель, но также окна и шины. Стекла и броня выдерживают даже мины-ловушки.

Кроме того, автомобиль защищает от атаки слезоточивым или отравляющим газом. Если его атакуют газом, в салоне выделяется кислород, который помогает дышать, а за счет небольшого избыточного давления гарантирует, что газ не сможет проникнуть внутрь салона.

Новая модель - настоящий сейф на колесах. Фото: bild.de

Подобный уровень безопасности имеет свою цену: Mercedes просит за авто 550 000 евро.

S680 не отстает от других президентских авто. Он так же защищен, как лимузин Aurus Senat Владимира Путина и лимузин The Beast президента США Джо Байдена. Однако если эти две машины созданы по индивидуальному заказу для самых влиятельных людей в мире, Mercedes выпускает свой новый "мобильный сейф" серийно. По заявлению производителя, ежегодно будут выпускать 400 экземпляров.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоялись 26 сентября. Накануне "Страна" писала о влиянии их результатов на Украину.

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