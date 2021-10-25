Выдерживает мины, обстрел винтовок и атаку отравляющим газом. Появились фото авто будущего канцлера ФРГ Шольца
В начале октября Mercedes представил свой последний бронеавтомобиль S680 Guard, внешне похожий на седан S-класса. На этой машине с немыслимыми возможностями ездит вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Олаф ШоШольццальц.
О супер-авто рассказал немецкий таблоид Bild.
Guard не только выглядит роскошным, но и является одним из самых мощных и, прежде всего, самых безопасных седанов, которые когда-либо производил Mercedes.
Авто приводят в движение двенадцать цилиндров с 680 лошадиными силами. Однако из-за своей тяжелой брони максимальная скорость, которую способна развить машина, составляет 190 километров в час.
Однако ее и не создавали для гонок, как сказал руководитель отдела разработки Mercedes Андреас Зиган.
"Важно, чтобы вы пережили первые 30 секунд в угрожающей ситуации и долго оставались мобильными, пока полиция и телохранители будут отражать угрозу", - заявил Зиган.
В эти критические 30 секунд после потенциальной атаки новый Mercedes Шольца практически неуязвим. Он выдерживает сотни выстрелов из автоматических винтовок. У него крепкие не только двери и двигатель, но также окна и шины. Стекла и броня выдерживают даже мины-ловушки.
Кроме того, автомобиль защищает от атаки слезоточивым или отравляющим газом. Если его атакуют газом, в салоне выделяется кислород, который помогает дышать, а за счет небольшого избыточного давления гарантирует, что газ не сможет проникнуть внутрь салона.
Новая модель - настоящий сейф на колесах. Фото: bild.de
Подобный уровень безопасности имеет свою цену: Mercedes просит за авто 550 000 евро.
S680 не отстает от других президентских авто. Он так же защищен, как лимузин Aurus Senat Владимира Путина и лимузин The Beast президента США Джо Байдена. Однако если эти две машины созданы по индивидуальному заказу для самых влиятельных людей в мире, Mercedes выпускает свой новый "мобильный сейф" серийно. По заявлению производителя, ежегодно будут выпускать 400 экземпляров.
Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоялись 26 сентября. Накануне "Страна" писала о влиянии их результатов на Украину.
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