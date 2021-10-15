Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц все ближе к посту канцлера Германии. Его партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" по итогам переговоров объявили, что заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" (т.н. светофорная коалиция - Ред.) правительства. Следующим шагом станут официальные коалиционные переговоры.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Шольца, по итогам переговоров сторонам удалось достичь "очень хорошего результата". Партии подготовили 12-страничный документ с обобщающими промежуточными итогами.

Согласованные ориентиры для переговоров о коалиционном соглашении следующие:

Отказ от угольной генерации энергии до 2030 года;

Отказ от повышения подоходного налога, НДС и корпоративного налога;

Сохранение уровня пенсий и пенсионного возраста;

Закрепление прав детей в конституции;

Снижение избирательного возраста до 16 лет.

Что касается украинского вопроса, то Шольц является сторонником запуска газопровода "Северный поток-2", а "зелёные" его противники. Однако, в новом правительстве они будут не на первых ролях.

Напомним, еще в августе в Германии впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Меркель.

Выборы прошли на прошлой неделе, по их результатам, партия Меркель получила очень мало голосов - 24,1%, уступив социал-демократам.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель, каденция которой после 15 лет на этом посту заканчивается, поздравила лидера СПДГ Олафа Шольца с победой на выборах в Бундестаг. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет тоже отправил поздравительное письмо.