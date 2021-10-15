Германия близка к коалиции во главе с социал-демократами. Канцлер - Олаф Шольц
Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц все ближе к посту канцлера Германии. Его партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" по итогам переговоров объявили, что заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" (т.н. светофорная коалиция - Ред.) правительства. Следующим шагом станут официальные коалиционные переговоры.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам Шольца, по итогам переговоров сторонам удалось достичь "очень хорошего результата". Партии подготовили 12-страничный документ с обобщающими промежуточными итогами.
Согласованные ориентиры для переговоров о коалиционном соглашении следующие:
- Отказ от угольной генерации энергии до 2030 года;
- Отказ от повышения подоходного налога, НДС и корпоративного налога;
- Сохранение уровня пенсий и пенсионного возраста;
- Закрепление прав детей в конституции;
- Снижение избирательного возраста до 16 лет.
Что касается украинского вопроса, то Шольц является сторонником запуска газопровода "Северный поток-2", а "зелёные" его противники. Однако, в новом правительстве они будут не на первых ролях.
Напомним, еще в августе в Германии впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Меркель.
Выборы прошли на прошлой неделе, по их результатам, партия Меркель получила очень мало голосов - 24,1%, уступив социал-демократам.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель, каденция которой после 15 лет на этом посту заканчивается, поздравила лидера СПДГ Олафа Шольца с победой на выборах в Бундестаг. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет тоже отправил поздравительное письмо.