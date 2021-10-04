В воскресенье, 3 октября, в Германии социал-демократы (СДПГ) заявили, что готовы перейти к трехсторонним коалиционным переговорам с "Зелеными" и Свободными демократами( СвДП).

Однако две последние партии оставляют для себя возможность создания альтернативной коалиции с консерваторами.

Об этом сообщает Reuters.

Результаты выборов в прошлое воскресенье, когда ни одна партия не получила абсолютного большинства, положили начало коалиционным переговорам, которые могут продлиться несколько месяцев.

Как показывают опросы, избиратели поддерживают СДПГ в коалиции со Свободными демократами и "Зелеными".

В то же время СвДП ближе к консерваторам канцлера Ангелы Меркель, и две правоцентристские партии также провели переговоры.

"У нас состоялась конструктивная дискуссия и у нас мало препятствий по содержанию", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг после встречи его партии с командой консервативного блока ХДС/ХСС.

Результат воскресных переговоров, которые все стороны назвали конструктивными, повышает ставки для переговоров во вторник между консерваторами и "Зелеными". Соруководитель "зеленых" Анналена Баербок заявила, что после этой встречи они решат, как действовать дальше.

Напомним, 26 сентября в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Ангелу Меркель, после 15 лет правления сменит новый канцлер.

Также "Страна" подробно разбиралась, кто идет к власти в Германии после Меркель и что это значит для Киева.