В Германии на заседания суда не явилась 96-летняя женщина, которая должна была предстать перед судом за пособничество и подстрекательства к убийству в концентрационном лагере Штуттгоф. Суд выдал ордер на ее арест.

Об этом сообщает Bild.

Во времена Второй мировой войны 96-летняя Ирмгард Фурхнер работала стенографисткой и машинисткой в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф, который располагался недалеко от польского Гданська.

Женщина уже два раза свидетельствовала (в 1954 и 1962 годах) и заявляла, что не была в курсе о "машине смерти" которая находилась недалеко от места ее работы.

На данный момент Ирмгард Фурхнер проживает в доме престарелых неподалеку от немецкого Гамбурга. Она должна была явится в суд о обвинению в соучастии в убийстве по более 11 тысячами дел. По версии обвинения она в период с июня 1943 по апрель 1945 оказывала помощь руководству в убийстве заключенных.

Однако старушка ранним утром четверга села в такси, доехала до метро и исчезла. Суд выдал орден на ее арест.

Напомним, после 60 лет жизни в Америке в Германию выдворили работника нацистского концлагеря.

Также сообщалось, что охранник концлагеря Освенцим умер в Германии накануне тюремного заключения.