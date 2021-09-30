Канцлер Германии Ангела Меркель, каденция которой после 15 лет на этом посту заканчивается, поздравила лидера Социал-демократической партии (СПДГ) Олафа Шольца с победой на выборах в Бундестаг. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет тоже отправил поздравительное письмо.

Об этом со ссылкой на канцелярию Меркель сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии поздравила Олафа Шольца два дня назад, в день, когда стали известны итоги голосования на выборах.

Кроме того, кандидат в канцлеры от партии Меркель (ХДС) Лашет также поздравил своего соперника с победой, отправив ему письмо.

Напомним, еще в августе в Германии впервые за 15 лет социал-демократы в рейтингах обошли партию Меркель.

Выборы прошли на прошлой неделе, по их результатам, партия Меркель получила очень мало голосов - 24,1%, уступив социал-демократам.

Двумя днями ранее, после обнародования первых результатов, Ангела Меркель и Армин Лашет вышли к публике, где канцлер Германии решила уйти с трибуны, не сказав ни слова.

Также мы сообщали, что лидеры партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) провели двустороннюю встречу, чтобы найти точки соприкосновения и обсудить новую правительственную коалицию.