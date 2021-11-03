Министерство образования и науки Украины 2 ноября утвердило календарный план подготовки и проведения Внешнего независимого оценивания в 2022 году. Первый тест проведут 23 мая, а последний - 17 июня.

Об этом сообщают на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании будет проходить с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

Между тем, до 29 апреля 2022 года каждый участник, который зарегистрировался, сможет загрузить со своей информационной страницы приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения ВНО.

Так, тестирование основной сессии ВНО-2022 будет проходит по следующему графику:

физика - 23 мая;

химия - 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;

математика - 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский языки - 6 июня;

английский язык - 7 июня;

история Украины - 10 июня;

география - 14 июня;

биология - 17 июня.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут публиковать на информационных страницах участников ВНО до 30 июня 2022 года.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что после того, как украинские школьники массово не сдали ВНО по математике в 2021 году, в Министерстве образования решили сделать этот предмет обязательным и расширить перечень специальностей, для которых математика станет обязательной для поступления.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем обусловлена такого рода образовательная катастрофа.