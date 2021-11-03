Верховная Рада Украины поддержала увольнение первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Свои голоса за это решение дали 320 депутатов.

Решение приняли во время сессии в среду, 3 ноября.

Любченко занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.

Источники "Страны" в правительстве ранее сообщали, что у Любченко ухудшился контакт с Офисом президента. Кроме того, буквально сразу после назначения его стали прочить в премьер-министры, что стало причиной образования против него широкой коалиции в правительстве.

Вместо Любченко министром экономики планируют назначить замглавы ОП Юлию Свириденко, которая до прихода на Банковую была первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Страна" подробно рассказывала о том, каких еще министров и почему решили поменять "слуги народа".

Отметим, перед Любченко на сегодняшнем заседании Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Романа Абрамовского.

Между тем, сегодня же НАБУ проводит обыск в особняке подавшего вчера в отставку первого вице-премьера Любченко. По словам "слуги народа" Кравчук, у правоохранителей действительно "могут быть вопросы" к Любченко. У самого Любченко отрицают, что у него проходят обыски.