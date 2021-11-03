В особняке министра экономики Алексея Любченко, который накануне подал в отставку, сотрудники НАБУ проводят обыск. В сети появилось фото с места событий.

По данным "Украинских новостей", обыски могут быть связаны со налоговыми схемами и уклонением от уплаты налогов.

Также обыски проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате Государственной налоговой службы.

В "Слуге народа" подтверждают, что у правоохранителей "могут быть вопросы" к первому вице-премьер-министру – министру экономики Алексею Любченко. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает LB.ua.

По ее словам, на работу Любченко жаловался его непосредственный руководитель - премьер Денис Шмыгаль.

"Премьер-министр на фракции высказывал то, что он вынужден сейчас с ним фактически общаться на языке официальных документов, что он не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления. Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и, возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", - заявила Кравчук.

По данным источника "Украинских новостей" в правоохранительных органах, обыски проходят в рамках фактового уголовного производства, которое расследуется по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

О подозрении никому не сообщалось. Следственные действия проводят по домашним и рабочим адресам Любченко и Олейникова.

"Отметим, что Любченко уже написал заявление на отставку и ее сегодня удовлетворят. Поэтому обыски связаны не столько с ним, сколько с его человеком Олейниковым, которого хотят убрать с налоговой после ухода Любченко. И, видимо, обыски нужны для того, чтоб Любченко и Олейников такому ходу событий не препятствовали. И чтоб Олейников ушёл сам, передав все бразды правления новым смотрящим. Еще одна версия, которая бытует в среде правоохранительных органов - банальный пиар НАБУ, которое решило атаковать уходящего министра, чтоб показать свою "борьбу с коррупцией", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы сообщали, что на заседании 3 ноября Рада рассмотрит увольнение сразу пятерых министров.