Первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, увольнение которого поддержала Верховная Рада, заменили на Юлию Свириденко исключительное из-за его пола.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Рады.

"Любченко – нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер женщина для гендерного баланса будет лучше", - сказал Арахамия.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Любченко, который днем ранее подал заявление об отставке. Вместо любченко министром экономики планируют назначить заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая до прихода на Банковую была первым замминистра развития экономики.

Ранее в отставку подали вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Резников, вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский, и министр экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Также сообщалось, что в отставку подал министр обороны Андрей Таран. Каких министров хотят поменять "слуги народа" и в чем смысл перетасовки Кабмина подробно разбиралась "Страна".