Первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вместо Алексея Резникова, который был назначен главой Министерства обороны, станет заместитель главы делегации Леонида Кравчука Александр Мережко.

Об этом "Стране" рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, место Резникова в ТКГ займет Мережко и новые люди в состав делегации не войдут.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова с должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Перед своим назначением на пост министра обороны он объявил, что уходит с поста первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Также сообщалось, что Александр Мережко - нардеп от "Слуги народа", который был избран в январе прошлого года вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. До 2022 года Мережко исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который перенес сложную операцию на сердце.