Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, как продвигается реабилитация после операции на сердце экс-президента и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Также Арестович заявил, что до нового года Кравчука в ТКГ заменит его заместитель Александр Мережко.

Об этом спикер сообщил 29 октября в эфире ток-шок Владимира Полуева и Анны Степанец "Большая пятница" на канале "Украина 24".

"Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным. Потому что человеку 86 лет", – пояснил Арестович.

Он добавил, что операция, которую политику сделали в конце июня, могла пройти неудачно. Однако Кравчук успешно ее перенес. А вот восстановление проходит медленно.

"Она (реабилитация – Ред.) удачная, но медленная. Поэтому я думаю, что до конца года это будет Александр Мережко, заместитель председателя делегации", - сказал Арестович.

Как сообщала "Страна", в начале сентября стало известно, что Кравчука увезли на реабилитацию в Германию.

Только в немецкой клинике, спустя два месяца после операции, он пришел в себя.