По состоянию на понедельник, 6 сентября, первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в немецком Мюнхене "Munich university clinic". Туда его переправили после сложной операции, которую он перенёс в Украине.

Об этом "Стране" сообщил источник из окружения первого президента.

С Кравчуком на месте постоянно находится его внук. По словам источника, ему стало несколько лучше.

"Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять как он попал в состояние комы. И главное - какие шансы на полное восстановление. Насколько мне известно, он пришёл в сознание, узнаёт своего внука, но говорить не может", - рассказал наш собеседник.

Напомним, в июне стало известно, что 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце, оперировали его в Киеве. После операции его состояние оценивалось как сложное, он не мог самостоятельно дышать и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сентябре стало известно, что Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

Также сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников временно заменилтКравчука на должности главы делегации Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы.