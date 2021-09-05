В Германию на реабилитацию уехал первый президент Украины Леонид Кравчук. В конце июня ему провели сложную операцию на сердце.

Об этом сообщил блогер Сергей Поярков, также прооперированный в Киевском центре сердца, передает издание "Обозреватель".

Руководил операцией известнейший кардиохирург Борис Тодуров, которого в свое время очень хвалил Кравчук.

"У Тодурова и хирургов его центра – Золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасбродные украинские художники – все слушают его команды. Как человек, который прошел этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", - рассказал Поярков.

Поярков также сообщил, что прооперированный Кравчук лежал недалеко от его палаты.

Впоследствии родственники Кравчука запретили сообщать СМИ о его самочувствии.

Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", после операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

Напомним, что Кравчук был главой делегации Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Из-за проблем со здоровьем его заменил вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

При этом, формально Леонид Кравчук все-еще остается главой делегации, но пока находится на больничном.