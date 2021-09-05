Кравчука прооперировал известный хирург Тодуров. Первого президента отправили на реабилитацию в Германию
В Германию на реабилитацию уехал первый президент Украины Леонид Кравчук. В конце июня ему провели сложную операцию на сердце.
Об этом сообщил блогер Сергей Поярков, также прооперированный в Киевском центре сердца, передает издание "Обозреватель".
Руководил операцией известнейший кардиохирург Борис Тодуров, которого в свое время очень хвалил Кравчук.
"У Тодурова и хирургов его центра – Золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасбродные украинские художники – все слушают его команды. Как человек, который прошел этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", - рассказал Поярков.
Поярков также сообщил, что прооперированный Кравчук лежал недалеко от его палаты.
Впоследствии родственники Кравчука запретили сообщать СМИ о его самочувствии.
Видео: youtube.com
Как сообщала "Страна", после операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.
Напомним, что Кравчук был главой делегации Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Из-за проблем со здоровьем его заменил вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
При этом, формально Леонид Кравчук все-еще остается главой делегации, но пока находится на больничном.