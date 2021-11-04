Митинг антиваксов: без шансов на победу

В Украине – первый массовый митинг антиваксов. Мы и в этом решили не отставать от Европы, где подобные мероприятия происходят практически во всех странах. Впрочем, ни в одном из государств, где проходили акции против вакцинации и льгот для привитых, они никакого эффекта не дали. И в этом Украина тоже не будет исключением.

С момента начала "сертификатной" дискриминации отношение наших граждан к вакцинации существенно изменилось. Если раньше более половины украинцев были противниками прививок, то после введения ограничений по транспорту и общепиту оказалось, что значительная часть из них антиваксами быть перестала.

Зато те, кто по-прежнему сопротивляется вакцинации, – это уже убежденные ее противники. Они и были вчера под парламентом и Кабмином. И они же ведут жесткую "антиваксовскую" кампанию в соцсетях.

Вообще отношения между сторонниками и противниками вакцинации накалились настолько, что уже напоминают отношения сторонников Зеленского и Порошенко весной 2019 года. Однако, как уже сказано, перспективы у антиваксов такие же, как у порохоботов двухлетней давности: объективная ситуация работает против них.

Противники вакцинации говорят о "всемирном заговоре", и с точки зрения конспирологии именно так все и выглядит: в мире нет ни одного государства, которое действовало бы в иной парадигме, а потому и "проевропейские", и "проамериканские", и "пророссийские" антиваксы не могут опереться ни на один пример в борьбе с государством.

Да и статистика заболеваемости и смертности от коронавируса все же свидетельствует, что борьба с вакцинацией обречена. С ней придется жить всем, причем очень долго.

Crown Agents возвращается: кто заработает на закупке вакцин

Это подтвердило вчера и правительство, которое приняло решение о привлечении к закупкам вакцин посредника – международной компании Crown Agents. Правда, это вовсе не означает какого-то изменения в вопросе количества или качества вакцин – это исключительно вопрос денег.

Собственно, закупки медицинских препаратов через иностранных посредников всегда были вопросом денег. В 2016-2019 годах не однажды возникали скандалы с тем, что лекарства из-за рубежа поступали с практически истекшим сроком годности или по завышенным ценам.

Неоднократно в этих скандалах была замешана и Crown Agents. И первое, что попытались сделать новые руководители Минздрава после смены президента, – избавиться от иностранного посредника. И с того момента все министры здравоохранения, вплоть до весны 2021 года, находились под массированным огнем "соросовских" СМИ.

Достаточно вспомнить вал обвинений против недавнего главы Минздрава Максима Степанова насчет коррупции при закупках вакцин, после которых НАБУ открыло дело против министра. Недавно дело закрыли, и стало ясно, что никакой коррупции не было, а все дело было в том, кто и через кого закупает. При нынешнем министре здравоохранения Викторе Ляшко правительство согласилось вновь ввести посредника – и никакой критики в его адрес не звучит, и НАБУ не интересуется делами в Минздраве.

И именно сопоставление этих фактов наводит на мысль, что в присутствии Crown Agents есть чей-то серьезный финансовый интерес. Финансовый интерес кого-то, кто имеет решающее влияние на "соросовские" СМИ и НАБУ.

Кстати, если посмотреть на список государств, с которыми сотрудничает Crown Agents, то можно найти одну закономерность: это исключительно государства бывшего СССР, в которых сильно западное влияние. Ни в России, ни в Белоруссии этой компании нет. А еще ее нет в трех прибалтийских странах и вообще во всех странах Евросоюза.

Больше того, у Crown Agents нет страницы в "Википедии" ни на немецком, ни на французском, ни на испанском и других европейских языках. Только английский, русский, украинский и почему-то персидский.

Между прочим, в английской версии, в отличие от русской и украинской, есть перечень стран дальнего зарубежья, где работает эта компания: Южный Судан, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Ливия и Непал. И в этом списке – Украина, между Сьерра-Леоне и Ливией. Интересно, в Кабмине действительно считают, что мы попали в хорошую компанию?

Есть и еще один аспект, который вызывает сомнение. Как известно, кампания против Степанова велась тогда, когда велись закупки китайского "Коронавака". После его отставки Украина закупает преимущественно американские вакцины, и есть подозрение, что Crown Agents китайскую вакцину закупать вообще не будет. Ее уже сегодня в ряде регионов найти нельзя – хотя наши специалисты утверждают, что она самая безопасная.

Кроме того, американский интерес в вопросе закупок вакцин может привести к тому, что правительство начнет сознательно тормозить проект производства китайских вакцин в Украине. Потому что тем, кто заинтересован в Crown Agents, конкуренция не нужна.

Общинам дали права. Точнее, их видимость

Еще одним вчерашним решением правительство установило перечень полномочий, которые переходят в ведение территориальных общин. В их ведение передадут некоторые социальные вопросы, детские сады и пожарные службы. Решение, в общем-то, правильное, но – запоздалое и недостаточное.

Если вспомнить, что говорилось на старте административной реформы, то нынешняя реальность отличается от обещанного кардинально. Суть реформы в теории была в том, что теробщины должны взять на себя все, что касается обслуживания населения. То есть если у общины есть деньги, она может иметь и собственную поликлинику, и собственную больницу, и собственный центр административных услуг и т. д. Или, если у одной общины денег не хватает, она может содержать все это вскладчину с соседями.

А в реальности получилось так, что произошло сокращение районов, но образованным на их месте общинам никаких прав не дали. И наоборот – вместе с районами стали сокращать всю инфраструктуру райцентров, от районных судов и прокуратур до социальных служб. И только теперь приняли решение передать теробщинам хоть что-то – но явно недостаточно для того, чтобы они выполняли обещанные функции.

Впрочем, теория у нас никогда не совпадает с практикой. А на практике уже больше года на местном уровне идут войны между теробщинами, которые никак не могут поделить имущество бывших районов. И в этих условиях неудивительно, что люди на местах лишились даже тех мизерных услуг, которые имели до реформы. Война – не время для созидания.

Минус пять министров: что дадут ротации в Кабмине

За считанные часы до заседания Кабмина в нем произошла чистка: Верховная Рада вчера уволила сразу пятерых членов правительства – первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, "стратегического" вице-премьера Олега Уруского, главу Минобороны Андрея Тарана, министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

Правда, один из них – Резников – уже сегодня должен вернуться в Кабмин в новом качестве, на место Тарана. А вот Любченко повезло гораздо меньше – вчера у его соратника и.о. главы Госналоговой службы Олейникова проходили обыски.

Впрочем, это проблемы самого Любченко и Олейникова (последнего хотят убрать с должности главного налоговика). Проблема страны в другом: нынешние перемены в правительстве ничего хорошего ей не сулят.

О том, какой проблемой может стать для Украины Резников во главе Министерства обороны, говорилось уже не раз. Замена Любченко на Рябикина не так опасна, но это замена, как говорится, шила на мыло: вместо бывшего главного фискала приходит нынешний главный таможенник. А ведь речь идет о первом вице-премьере, который отвечает за рост экономики! Видимо, вся экономика в понимании Зеленского сводится к сбору налогов и пошлин.

"Шахтер" не повторил подвиг "Шерифа"

Четвертая неделя Лиги чемпионов опять ни одного очка Украине не принесла. Вчера "Шахтер", вслед за "Динамо", проиграл свой матч своему испанскому гранду. Правда, одно положительное событие вчера все-таки состоялось: горняки забили первый гол украинских команды в нынешней ЛЧ. Но радости от него немного.

Команде Де Дзерби нужно было реабилитироваться за домашние 0:5 от мадридского "Реала". И пример того, как нужно играть на "Сантьяго Бернабеу", у горняков был – приднестровский "Шериф", победивший испанцев на их поле за счет четкой организации игры и стремления сберечь мяч, не играя на отбой.

Увы, но именно стремление не играть на отбой привело к тому, что горняки пропустили первый мяч: их вратарь Трубин, вместо того, чтобы выбить мяч подальше от ворот, отдал его ближайшему защитнику – Марлону, у которого тут же из-за спины выскочил испанский форвард, отобрал мяч и сделал голевую передачу.

Но следует признать, что это фактически была единственная грубая ошибка Трубина, который несколько раз спасал "Шахтер" от стопроцентных голов. И когда после пропущенного на 14-й минуте мяча "Реал" не смог развить свое преимущество, у горняков снова появился шанс. Который и был реализован в конце первого тайма Фернандо.

Однако это был последний позитив. Мадридский матч во многом стал повторением позавчерашнего киевского: и там, и там равная игра в течение 60 минут, после чего соперник прибавляет, а у наших не хватает сил с этим справиться.

1:2 – и шансы у "Шахтера" на третье место и выход в Лигу Европы настолько же призрачны, как и у "Динамо".