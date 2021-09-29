Молдавский "Шериф", который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, после своей сенсационной победы над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов решил подшутить над соперниками в соцсети.

На странице "Шерифа" в Instagram ночью в среду, 29 сентября, опубликовали клубную эмблему, к которой дорисовали корону - аналогичную той, что есть в логотипе мадридского клуба.

"No comments", - написал молдавский клуб под картинкой.

Напомним, "Шериф" добыл днем ранее победу в гостевом поединке Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" со счетом 2:1.

Главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб после финального свистка устроил бурное шоу на скамейке запасных, а после, на пресс-конференции, заявил, что он невероятно счастлив.

Добавим, что "Шериф" 15 сентября в матче группового турнира Лиги чемпионов неожиданно обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Сообщалось, что за эту победу Союз европейских футбольных ассоциаций перечислит молдавскому клубу 2,8 миллионов евро.

Также "Страна" публиковала все результаты матчей и таблицу группы D Лиги чемпионов, где играет донецкий "Шахтёр".