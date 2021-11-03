Ярош в руководстве армии: что дальше?

Самая скандальная новость дня – назначение бывшего вождя "Правого сектора" Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

Новость эта скандальна со всех сторон. В частности, потому, что военные в принципе должны быть вне политики, в то время как Ярош – носитель радикальной националистической идеологии, которой не место не только в армии, но и вообще в цивилизованном государстве.

Но скандальность, конечно, не только и не столько в военных, а в кадровой политике власти, главной фигурой в которой является Владимир Зеленский. Кандидат в президенты, обещавший стать "президентом мира", теперь делает ставку на наиболее откровенных "ястребов" из прошлой власти.

При этом уже забыто то, что Ярош и ему подобные обещали повесить самого Зеленского, что подобные личности просто неприемлемы для избирателей, отдавших свои голоса за нынешнего главу государства.

В комплекте с ожидающимся назначением министром обороны вице-премьера Алексея Резникова во главе военного ведомства получается такая гремучая смесь, из которой ничего хорошего получиться не может.

Армия должна быть в руках людей с холодной головой и трезвыми мозгами, потому что в ее руках – оружие. Притом руководстве, которое мы получим на этой неделе, она превращается в фактор риска, значительно увеличивающий угрозу возобновления полномасштабной войны на Донбассе.

Впрочем, судя по всему, это тенденция для всей нынешней власти. Но если Зеленского не волнует, возобновится война или нет, ему бы стоило задуматься о безопасности для собственной власти. Потому что, когда в армию приходят радикальные политики, это часто приводит к переворотам.

Бюджет наполовину принят. По-прежнему антисоциальный

Верховная Рада приняла госбюджет в первом чтении. Вчера депутаты посвятили этой теме почти целый день, рассмотрев правки, предложенные оппозицией. И почти все их провалила.

Причем создалось ощущение, что правки проваливали именно потому, что их предлагали оппозиционеры. Хотя многие из них были вполне здравыми и не только предлагали закрыть слабые места правительственного законопроекта, но даже обосновывали дополнительные расходы новыми источниками доходов.

К примеру, "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагала повысить минимальные зарплаты и пенсии, а также добавить денег на медицину за счет отказа от экономической блокады Донбасса. Которая, как известно, стоит Украине минимум 1% ВВП ежегодно.

Между тем у этого предложения было и еще одно серьезное обоснование: отказ от экономической блокады Донбасса позволил бы вернуться к легальным закупкам угля на неконтролируемых территориях. В условиях, когда Россия и Белоруссия отказались продавать уголь для ТЭС, неконтролируемые территории становятся единственным источником недорогого угля нужной марки.

Но у нас, похоже, предпочитают варианты подороже, зато идеологически правильные: вчера появилось сообщение, что в Украину едет уголь из США.

Белорусское электричество: импорт все-таки начался

А пока этот уголь не доехал, в Украине началась чрезвычайная ситуация. Запасы "черного золота" на государственных электростанциях упали ниже всех положенных минимумов, в связи с чем "Укрэнерго" сделала экстренный запрос в Белоруссию и Словакию об импорте электроэнергии из этих стран. Ответ словаков пока неизвестен, а вот Минск сообщил, что уже начал поставки.

И это еще не все: параллельно ведутся переговоры о том, чтобы закупать белорусскую электроэнергию на постоянной основе. Причем ведутся тоже в ускоренном режиме – чтобы начать "неэкстренный" импорт уже с пятницы.

Что интересно – когда в СМИ появилась информация о том, что с 1 ноября может возобновиться закупка электроэнергии в Белоруссии, правительство ее оперативно опровергло: мол, все тендеры отменены, никто ничего у "кровавого диктатора" закупать не будет. Но оказалось, что без помощи "непризнанного" Лукашенко нам все равно не обойтись.

И что не менее интересно – Бацька оказал эту помощь без всяких условий. Не было ни требований признания белорусской власти легитимной, ни демаршей насчет того, что на украинской территории готовятся кадры оппозиционеров для соседнего государства. Просто Украина сделала запрос – и электроэнергия начала поступать.

Безусловно, дело тут вовсе не в особой любви Лукашенко к нашей стране, о которой он сам говорил не раз. Просто Бацька – прагматик, который понимает, что на экспорте в Украину можно заработать. И заработанные средства можно направить в экономику или на социальные нужды – что, в свою очередь, укрепит белорусскую власть лучше, чем любые акции против оппозиции на украинской территории.

Жаль, что в нашей власти людей с подобным пониманием уже давно нет.

Сосредотачивает ли Россия войска у украинской границы?

Странная история происходит с новостями о сосредоточении российских войск у украинской границы: американские СМИ (причем весьма авторитетные) пишут, что оно происходит, а украинская и российская власти одновременно это опровергают.

Причем если поначалу представители официального Киева делали намеки на то, что подобные фейки распространяются россиянами, то после опровержения из Кремля секретарь СНБО Алексей Данилов, наконец, перестал говорить штампами и заявил откровенно: нам непонятно, зачем это делают американцы.

Между тем объяснение, безусловно, есть. Но к Украине оно имеет отношение лишь косвенное, поскольку в данном случае информация публикуется не для внешнего мира, а для внутреннего американского потребления.

Вполне вероятно, что она связана с другой информацией, появившейся в США: о тайных контактах, которые администрация Белого дома поддерживает с Кремлем. Поскольку подобные контакты частью американского истэблишмента воспринимаются как "зрада", нагнетание слухов вокруг новой российской угрозы для Украины может в данном случае выступать щитом: мол, общение с Кремлем необходимо, чтобы предотвратить агрессию против "стратегического союзника".

Подобными методами в свое время уже пользовался Дональд Трамп, который каждый шаг в сторону Москвы сопровождал каким-либо антироссийским жестом, призванным нейтрализовать критику со стороны демократов. Теперь, похоже, Байдену нужна защита против республиканцев.

"Динамо" теряет шанс. Теперь нужен подвиг

К четвертому туру Лиги чемпионов стало окончательно ясно, что две самые слабые команды в группе Е – это "Барселона" и "Динамо". Соответственно, стало ясно, что матч с испанским грандом – это лучшая возможность для киевлян одержать первую победу в турнире и попытаться зацепиться за третью строчку, дающую право весной сыграть в Лиге Европы.

Несомненно, это понимал и тренер динамовцев Мирча Луческу: в отличие от барселонского матча, где его команда только оборонялась, здесь он дал подопечным команду активнее идти вперед. Правда, в первые минут 15 это не получалось, поскольку каталонцы устроили стартовый штурм, но киевляне его выдержали и начали атаковать сами.

Поэтому первый тайм в целом получился равным – правда, практически без моментов. Однако главное было, пожалуй, в том, что динамовцы не уступали в организации игры. Такой же оказалась и первая треть второго тайма, и к 60-й минуте создавалось впечатление, что все закончится нулевой ничьей. Причем полностью по игре.

Однако после этого "Барса" прибавила, прежде всего – в скорости контратак. Как результат, на 63-й минуте в ворота киевлян был назначен пенальти, который, к счастью, после видеопросмотров отменили. А потом все-таки состоялся гол – после пушечного удара Мингесы, который ни взять, ни отменить было невозможно.

Перспектива поражения заставила и "Динамо" прибавить в скорости, поэтому последние 20 минут оказались самыми интересными в матче. Но забить киевляне все равно не смогли. 0:1 – это, похоже, все, на что они способны сегодня.

Впереди еще два матча и теоретические шансы обойти португальскую "Бенфику", которая теперь уже стала третьей, уступив вторую строчку "Барселоне". Но для такого результата нужно совершить подвиг.