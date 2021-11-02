У Зеленского продолжают переманивать на свою сторону записных глашатаев "партии войны" и радикальных националистов.

Сегодня стало известно, что советником главкома ВСУ Валерия Залужного стал создатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Тот самый, который в России признан экстремистом и не так давно грозивший "повесить Зеленского на Крещатике".

Что изменилось, и почему военное ведомство, которое всецело контролирует Офис президента, берет на работу Яроша - разбиралась "Страна".

Кто такой Дмитрий Ярош

Уроженец Днепропетровской области Ярош приобрел широкую известность после начала Евромайдана. Созданная им организация "Тризуб" во время протестов переродилась в "Правый сектор", который прогремел в СМИ после начала столкновений на Грушевского в январе 2014 года.

Это знаменовало окончательный переход Майдана к силовой фазе. И ударной силой стали как раз ультраправые, самым известным из которых был на тот момент Ярош.

После начала конфликта на Донбассе глава "Правого сектора" основал батальон "Добровольческий украинский корпус". Известно, что поддержку этому и другим добробатам в то время оказывал губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

Также, по многим данным, "Правый сектор" плотно курировала СБУ (с ее бывшим главой Наливайченко Ярош был в дружеских отношениях).

Свой "поход" на Донбасс Ярош прокомментировал так: "Бандеровская армия наконец-то пересекла Днепр".

Воевало в зоне АТО, повторимся, много формирований. Но "Правый сектор" стал одним из наиболее известных - в том числе благодаря медийной активности Яроша, который осенью к тому же стал народным депутатом.

Он открыто признавал, что его формирование берет на Донбассе заложников, угрожал взорвать газопровод и нефтепровод из России в Европу. В России на него завели уголовное дело за призывы к чеченскому террористу Доку Умарову "поддержать Украину в борьбе против России". А его организация "Правый сектор" была признана экстремистской.

В 2015 году Ярош ушел из "Правого сектора", который раскололся (причем противники Яроша внутри партии обвинили его тогда в работе на Порошенко). Но Ярош сохранил контроль над частью военизированных формирований ПС (позже переименованные в "Украинскую добровольческую армию"), которые долгое время оставались единственным подразделениями, которые так и не примкнули ни к одной из официальных украинских силовых структур и, при этом, продолжали участвовать в боевых действиях на Донбассе.

Подразделения Яроша стали "кузницей кадров" для националистов, которые хотели без контроля со стороны власти получить боевой опыт и "пострелять сепаратистов". Так, в УДА служил киллер Андрей Лаврега, который убил малолетнего ребенка депутата Вячеслава Соболева. Именно в "армии" Яроша он научился снайперскому делу.

Также известно участие членов его подразделений в многочисленных криминальных разборках, самой громкой из которых стала перестрелка в Мукачево в 2015 году.

В 2018 году, когда полную власть в зоне боевых действий передали Генштабу, подразделения УДА, формально вообще никому не подчинявшиеся, начали с передовой отводить. Завершился этот процесс уже в следующем году - при президенте Зеленском.

Тогда же Ярош создал "Союз обороны Украины", который был призван "валить реваншистов" уже в тылу, а не на фронте. Но с момента основания эта организация себя никак не проявила. И после утери депутатского мандата и проигрыша на парламентских выборах 2019 года - скандальный националист канул в политическое небытие.

Но медийно Ярош время от времени напоминал о себе. Что в итоге привело его к новым карьерным высотам.

Ярош и Зеленский. От угроз до похвал

После ухода Порошенко, который на прощание наградил Яроша пистолетом, националисты всех мастей замерли в ожидании - что теперь с ними будет.

Ярош в этом смысле стал неким исключением - он достаточно громко угрожал новому президенту, если тот пересечет "красные линии" и окончит войну на Донбассе по Минским соглашениям.

Сразу после инаугурации Зеленского он пригрозил ему повешением на Крещатике.

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявил Ярош тогда.

Что интересно, ничего ему за эту прямую угрозу президенту не было. Как и за угрозы летом 2019 года журналистам телеканалов, которые Ярош именовал "вражескими".

"Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольнятся уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - заявлял он после обстрела из гранатомета здания телеканала 112.

Тем же летом он призывал захватывать в заложники граждан Италии, если эта страна не отпустит в Украину судимого за военные преступления атошника Виталия Маркива. Иными словами, вел себя Ярош как откровенный экстремист и в Евросоюзе он бы уже получил тюремный срок.

Осенью 2019 года Ярош принял активное участие в акциях "Штайнмайер-майдана", поддержав близкое к Порошенко "Движение сопротивления капитуляции". То есть вернулся на стезю работы против Зеленского и его инициатив по Донбассу.

В рамках этого движения бывший лидер "Правого сектора" выступал и против перемирия на Донбассе, заключенного летом 2020 года.

Но в начале 2021 года риторика Яроша по Зеленскому начала меняться. После закрытия через санкции СНБО трех оппозиционных телеканалов - Newsone, ZiK и 112 - националист впервые похвалил президента и призвал его закрыть еще два СМИ - "Интер" и "Наш".

"Зеленский положительно удивил… Если надо будет помощь в деле защиты государства, говорите", - написал он в Facebook.

Впрочем, достаточно быстро Ярош снова вернулся к угрозам, заявляя, что националисты не дадут в обиду добровольцев из батальона "Шейха Мансура", против которых ввел санкции СНБО.

"Предупреждаю власть: мы наших собратьев-чеченцев не отдадим на растерзание врагу... Если для их защиты надо будет использовать силу - мы это сделаем...", - написал Ярош.

К слову, недавно секретарь Совбеза Данилов заявил, что с части фигурантов санкционного списка из когорты бывших атошников санкции будут сняты. И намекнул, что их попадание туда - это ошибки ведомства Авакова. То есть "пожелания" Яроша были услышаны.

Видимо, уже тогда между Офисом президента и экс-главой "Правого сектора" была налажена некая связь. А теперь его официально взял к себе на работу главком Валерий Залужный. Что вряд ли бы могло произойти без одобрения президента, которого Ярош грозил повесить.

Что означает возвращение Яроша в политику?

Судя по цитированным выше заявлениям Дмитрия Яроша - в целом понятно, что он может "насоветовать" главкому ВСУ. Хотя, конечно, таких людей берут на работу не для того, чтобы слушать их рекомендации. А скорее как спикеров, которые будут доносить определенные позиции властей.

Если так, то украинская власть будет лишь наращивать воинственную риторику и конфронтационные мессиджи по ситуации на Донбассе. И в целом по российскому направлению.

И в этом смысле найм на работу Яроша - дурной знак для урегулирования на Донбассе. Поскольку усиливается "ястребиная" составляющая в руководстве ВСУ. Сам Валерий Залужный как раз из таких - он любит помечтать об украинских танках на Красной площади, отдает приказ на применение "Байрактаров" и отменяет запреты на обстрелы.

И теперь эту линию усиливают еще и Ярошем.

Параллельно Банковая ставит на пост министра обороны Алексея Резникова, который отметился высказываниями о "больном менталитете" жителей Донбасса и назвал регион "опухолью". А также известен тем, что срывал и загонял в тупик работу Трехсторонней контактной группы.

То есть Офис президента ведет к тому, чтобы не просто усилить, а возглавить в Украине "партию войны". Как минимум с целью выбить из этого поля Петра Порошенко и неподконтрольные Банковой группы националистов.

Как-то иначе объяснить назначение Яроша рупором ВСУ сложно.

И здесь только один вопрос - Ярош, в отличие от Арестовича, не смотрится в роли "говорящей головы" на эфирах. То есть можно предположить, что эту часть работы он будет исполнять лишь время от времени. А значит его влияние в добровольческих кругах власть будет использовать как-то иначе - например, для того, чтобы перетянуть часть националистов на свою сторону.

Тут как раз показательно, что Дмитрия назначили именно к Залужному, который для "партии войны" сегодня является своеобразным "героем". И на него пока не распространяется негатив, который сторонники Порошенко изливают на президента.

Собственно, у экс-президента уже ликуют по поводу возвращения основателя "Правого сектора" в политику.

Нардеп Макс Бужанский по этому поводу иронизирует: "Избиратели Слуги Народа решительно приветствуют назначение Дмитрия Яроша советником Главкома ВСУ в комментариях к его посту.

По какой то причине нет ещё коммента Петра Алексеевича, но может потому, что он в телеграме больше, а не в фб".

"Параллельно с назначением Дмитрич Яроша советником Главкома ВСУ, было бы красиво назначить Парубия советником Спикера Верховной Рады, а Пашинского- советником Министра Обороны.

Элегантно было бы", - добавил Бужанский.