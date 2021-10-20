В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч третьего тура Лиги Чемпионов-2021/22. "Шахтер" Донецк проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 0:5. Из-за этого результата украинская команда осталась на последнем месте в группе D.

Первый тайм оставлял надежды "Шахтеру" на положительный исход встречи, но на 38 минуте защитник горняков Сергей Кривцов забил мяч в свои ворота.

Во втором тайме "Реал" довел счет до разгромного. На 51 и 57 минутах забил свои голы нападающий Винисиус. На 65 минуте отличился Родриго, а в самом конце встречи в ворота "Шахтера" забил форвард Карим Бензема.

В параллельной игре группы миланский "Интер обыграл тираспольский "Шериф" о счетом 3:1. Но несмотря на это поражение, молдавская команда остается на первом месте группы D, "Шахтер" - последний.

1. "Шериф" – 6 очков;

2. "Реал" – 6;

3. "Интер" – 4

4. "Шахтер" – 1

Отметим, что за половину группового турнира донецкой команде пока что не удалось забить ни одного гола.

В следующем туре "Шахтер" опять сыграет с "Реалом", но уже в Мадриде. "Шериф" в Тирасполе встретится с "Интером". Игры пройдут 3 ноября.

Напомним, что в первом туре "Шахтер" проиграл в Киеве "Шерифу" со счетом 0:2, а во втором - ссыграл вничью 0:0 с "Интером".