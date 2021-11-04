На заседании в четверг, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 273 депутата.

228 голосов дали "Слуги народа", остальные - группы "Довира", "За будущее" и внефракционные депутаты.

Напомним, "Страна" писала о том, что на заседании 3 ноября Рада уволила Резникова с должности министра по вопросам оккупированных территорий.

Кроме того, мы писали о том, что перед своим назначением на пост министра обороны Резников объявил, что уходит с поста первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вместо него станет заместитель главы делегации Леонида Кравчука Александр Мережко.

Также сообщалось, что 3 ноября Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Министерства обороны Андрея Тарана. За это решение проголосовал 341 народный депутат. Таран подал заявление об отставке днем ранее.

"Страна" писала о том, что на сегодняшнем заседании Рада рассмотрит назначение четырех новых министров, предложенных "слугами".