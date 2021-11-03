Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Министерства обороны Андрея Тарана. За проголосовал 341 народный депутат.

Решение приняли на заседании в среду, 3 ноября.

Отметим, что это была последняя отставка министров на сегодня.

Перед этим украинский парламент отправил в отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, а также вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Назначения на вакантные места должны произойти завтра.

Напомним, что Андрей Таран, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, вчера вечером подал заявление об отставке.

"Страна" еще более недели назад сообщала, что на должность министра обороны Украины в ближайшее время хотят назначить нынешнего вице-премьера и министра по делам оккупированных территорий Алексея Резникова.

Резников близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку (также как и планируемый к увольнению Андрей Таран), а его главной задачей станут выступления с разными заявлениями на военную тему перед публикой (с чем были большие проблемы у Тарана).

На место же Резникова, то есть министром оккупированных территорий, хотят назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук (ранее ее кандидатуру тоже рассматривали на пост министра обороны).