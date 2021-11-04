Верховная Рада Украины, в четверг, 4 ноября, проведет внеочередное заседание. Оно состоится сразу после пленарной сессии, на которой народные депутаты планируют назначить четырех новых министров.

Об этом говорится в распоряжении спикера парламенты Руслана Стефанчука, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно повестке внеочередного заседания, парламентарии рассмотрят законопроект №5460 об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций во втором чтении.

Напомним, Верховная Рада вчера уволила сразу пятерых членов правительства - первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера Олега Уруского, главу Минобороны Андрея Тарана, министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

Мы также рассказывали, кто займет их место в правительстве.

Кроме того, мы сообщали, что Рада разблокировала подписание скандального законопроекта об олигархах и изменила процедуру отмены государственного финансирования партий.