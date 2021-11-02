Верховная Рада приняла закон об изменении процедуры прекращения финансирования партий. Принятие соответствующего законопроекта №5253-1 во втором чтении поддержали 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании во вторник, 2 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 2 ноября.

Документ предусматривает усовершенствование процедур остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Законопроект оставляет за Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических сил.

Речь идёт о не подаче партиями отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, представлении отчета, в котором указаны недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму свыше ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года, а также если такой отчет оформлен с грубым нарушением установленных законом требований.

Законопроект также предлагает предоставить партиям возможность в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения государственного финансирования, устранять их или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами и доказательствами.

Согласно законопроекту, также устанавливаются дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановлении или прекращении госфинансирования партий.

Кроме того, законопроект повышает до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер расхождения между сведениями, указанными в отчете партии и достоверными сведениями, для остановки или прекращения госфинансирования, а также предлагает предусмотреть возможность размещения средств политсилы (в том числе средств госфинансирования) на депозитных счетах с целью получения пассивного дохода в виде процентов (такой пассивный доход не считается вкладом в пользу политической партии).

Вместе с тем законопроект более четко определяет основание для прекращения госфинансирования партии в случае отсутствия каких-либо расходов в течение календарного года за счет соответствующих средств, предусматривает возможность перечисления не полученных ранее средств госфинансирования в случае вступления в законную силу решения суда об отмене решения НАПК об остановке финансирования.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении бюджет Украины на 2022 год с учетом предложений народных депутатов. "За" проголосовали 273 нардепа.

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