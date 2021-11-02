Верховная Рада Украины на заседании 2 ноября проголосовала в первом чтении за законопроект №5630 "О гражданстве Украины". Он предполагает упрощенное приобретение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в конфликте на Донбассе на стороне Киева.

Как видно из карточки документа, его поддержали 302 народных депутата. Против не высказался ни один.

Законопроект предлагает упростить порядок получения гражданства Украины гражданами государства, признанного парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, в действиях в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, заключительные и переходные положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства теми, кто получил гражданство Украины до вступления в силу законопроекта.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", когда примут законопроект, сторонники Навального смогут уезжать не в Евросоюз, а прямиком в Украину и получать тут гражданство.

"Такой получился "ассиметричный ответ" на упрощённую выдачу российского гражданства жителями Донбасса", - резюмирует канал.

Напомним, Россия хочет упростить получение гражданства для украинцев.

Также мы сообщали, что Кабмин не внес вовремя в Раду законопроект о двойном гражданстве у чиновников.