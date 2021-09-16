Правительство России 15 сентября заявило о намерении добровольно переселить в РФ не менее 500 тысяч человек. Реализовать план хотят до 2030 года.

Для реализации этой задачи российские власти рассчитывают и на украинцев.

На днях МВД России предложило распространить программу переселения соотечественников и на "ЛДНР".

Интересно, что не так давно российские власти обнародовали еще одну инициативу по раздаче гражданства РФ - уже всем остальным гражданам Украины. Законопроект опубликовал депутат-единоросс Константин Затулин.

"Страна" напоминает о последних российских инициативах по раздаче своих паспортов гражданам Украины. И анализирует, с чем они связаны.

Переселение в Россию

Программа переселения соотечественников (ПС) работает много лет. У жителей Донбасса она была особенно популярна в первые годы войны на Донбассе.

Под соотечественниками подразумеваются люди, проживающие в государствах из бывшего СССР. Суть заключается в том, чтобы помочь этим людям переехать в РФ на ПМЖ и обосноваться там.

До 2018 года программа ПС была единственным возможным и относительно быстрым способом - до одного года - получить российское гражданство. Именно в таком разрезе ней пользовались украинцы, переезжавшие в Россию.

Подать заявку на участие в программе можно двумя способами: в статусе беженца на территории России или за рубежом в российском консульстве.

В заявлении человек должен выбрать российский регион для переселения и свою специальность (кем он готов работать).

Не принимали переселенцев Москва и область, Петербург, закрытые города и территории с особым статусом (там находятся предприятия "Росатома", "Роскосмоса", секретное производство). Сейчас к ним добавились Сочи и топ-курорты Краснодарского края, Крым, города Тюмень и Владивосток - считается, что там достаточно населения и рабочей силы.

После выбора региона России человек указывает свои образование и специальность - чтобы местные власти понимали, нужен ли предприятиям региона такой сотрудник. Впрочем, этот момент многие обходили. Например, писали: "Я по специальности токарь, но готов пройти переобучение на столяра, сварщика, плотника, дорожного работника..." Такой вариант проходит.

Заявление на участие в программе обычно подает один совершеннолетний гражданин. В документ он вписывает всех членов своей семьи - программа ПС, в отличие от обычного получения гражданства, работает в том числе коллективно.

Если региональные российские власти готовы принять семью, они согласовывают заявление. Сначала человек получает удостоверение соотечественника, потом разрешение на временное проживание и гражданство.

В рамках программы у соотечественника есть ряд прав и одно обязательство.

В 2021 года приоритетными для переселения определены:

Забайкалье,

Бурятия,

Камчатка,

Приморье,

Амурский край,

Хабаровский край,

Иркутская область,

Магаданская область,

остров Сахалин.

При переезде туда соотечественник и каждый член его семьи получат подъемные в размере 10 местных прожиточных минимумов. Например, в Магадане эта сумма составит 211 000 рублей (2900 долларов).

Все остальные области - не приоритетные для переселения. Например, при переезде в Ростовскую область соотечественник и члены его семьи получат по два прожиточных минимума - 22 106 рублей (300 долларов).

Из-за границы до места переселения российские власти оплачивают фактические транспортные расходы - билеты для всей семьи и доставку багажа. Соотечественники освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов (включая автомобили) при их ввозе в Россию.

Государство компенсирует расходы на оформление документов, а до их получения можно работать без патента. После обустройства соотечественникам назначается жилищная субсидия. На протяжении полугода человек, который не нашел работу, будет получать пособие по безработице.

Для того, чтобы иметь все выплаты и льготы, соотечественник обязан отработать по специальности, которую он указывал в своем заявление. Сроки в каждом регионе разные - например, один год.

Работу соотечественник должен найти сам. Но сотрудники российских консульств оказывают консультацию. Например, переселенцам из Донбасса рекомендовали Челябинск. После переезда дончанин приходил в центр занятости. Ему предлагались места на заводах.

Можно отказаться отрабатывать один год. Но единственное, что приобретает человек в таком случае - паспорт РФ, без подъемных и привилегий. По такому пути прошли многие украинцы. Они получали паспорта в Калужской или Владимирской областях, а потом ехали жить в Москву и Петербург - законодательство это не запрещает.

В чем смысл программы для жителей "ЛДНР"?

В последние годы популярность программы среди украинцев сильно уменьшилась.

Жители "ЛДНР" получают российские паспорта по новым упрощенным программам всего за три-четыре недели. Остальным украинцам проще это сделать с помощью программы носителей русского языка (НРЯ) - в ней меньше этапов согласования и бумажной волокиты.

Возникает вопрос: зачем российские власти предлагают распространить программу ПС на "республики"?

Если сегодня житель Донецка захочет стать участником ПС, заявку он сможет подать или получив статус беженца, или в консульстве РФ на территории Украины. То есть оба варианты неудобные. Вероятно, если Путин подпишет указ, то им облегчат подачу документов - например, напрямую в "республиках" или соседней Ростовской области. С одной целью - переезда на ПМЖ в Россию.

В отношении тех, кто переезжает из "ДНР" в Ростов, Белгород и Курск изменится мало чего. Не факт, что для них игра будет стоить свеч - бумаг и согласований много, а выплаты не очень большие.

При этом совершенно иначе для них заиграет перспектива переезда в северные регионы России. Там высокие зарплаты. Но долететь туда на самолете (а уже тем более всей семьей) - очень дорогое удовольствие. При условии покрытия расходов и выплаты подъемных некоторые семьи, особенно молодые, наверняка будут всерьез рассматривать такой вариант.

Одна семья из "ДНР", с которой поговорила "Страна", ранее переселилась таким образом в Челябинск. Муж был токарем в Донецке, его жена освоила эту же профессию на месте. Они около пяти лет живут в Челябинске, купили в ипотеку квартиру и возвращаться назад не намерены.

Другой опыт участия в программе ПС оказался неудачным. Парень из Донецка переезжал в Якутию. Там он получил паспорт и хорошую работу - зарабатывал более двух тысяч долларов, управляя машиной на добыче полезных ископаемых. Но после первой зимовки вернулся в "ДНР" - не смог привыкнуть к сильнейшим морозам.

Еще один путь в Россию - программа репатриации

Еще одним толчком для переселения в РФ станет принятие закона о репатриации.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. Рассматривать его начнет новый созыв парламента, который соберется после выборов 17-19 сентября.

Согласно проекту, гражданство РФ без дополнительных условий сможет получить любой гражданин Украины. Фишка программы в том, что половину пути - включая получение вида на жительство - человек сможет пройти даже не выезжая в Россию. Пункты приема заявлений разместят в консульствах в четырех городах: Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Никаких подъемных репатриантам не обещают, но и не будут требовать выполнять какие-либо обязательства (подробно о программе репатриации в Россию - в материале "Страны").

Пока не совсем понятно, как посольство и консульства будут принимать документы. Если туда придется ходить на прием - это может многих отпугнуть, поскольку люди не захотят попадать на карандаш СБУ.

Но в любом случае, явно видна тенденция, что всем, кто лояльно относится к России в славянских республиках бывшего СССР, рано или поздно максимально упростят получение гражданства РФ.

Что это все значит?

Касаемо Донбасса - нынешние шаги Москвы это медленная, но верная интеграция региона в Россию. Если не де-юре, то де-факто.

Причем в последнее время скорость этих изменений нарастает - как признак того, что в Москве все меньше верят в какую-либо вероятность решения вопроса с Украиной в рамках Минских соглашений.

Что же до проекта о репатриации - его принятие будет означать поворотный момент в политике Москвы по отношению к бывшим республикам Союза. Поскольку резко облегчит получение гражданства России для всех желающих.