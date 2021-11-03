Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. За такое решение проголосовали 342 нардепа.

На должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский находился с 16 июля 2021 года.

Теперь вместо него назначат нынешнего главу таможни Павла Рябикина.

Напомним, о том что Уруского могут отправит в отставку этой осенью в "слуге народа" сообщали еще в начале сентября.

Также "Страна" сообщала, что на должность вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского могут назначить главу государственной таможни Павла Рябкина. По словам нашего источника, сам Рябкин очень хочет получить эту должность, но выдвинул ряд условий. В частности - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Рада рассматривает вопрос увольнения сразу пятерых министров.

Ранее "Страна" разбиралась в том, каких министров и почему хотят поменять "слуги народа".

Также мы подробно рассказывали, кто такой Олег Уруский и как его выбрали на должность министра.