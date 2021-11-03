Рада поддержала отставку "промышленного" вице-премьера Уруского
Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. За такое решение проголосовали 342 нардепа.
На должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский находился с 16 июля 2021 года.
Теперь вместо него назначат нынешнего главу таможни Павла Рябикина.
Напомним, о том что Уруского могут отправит в отставку этой осенью в "слуге народа" сообщали еще в начале сентября.
Также "Страна" сообщала, что на должность вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского могут назначить главу государственной таможни Павла Рябкина. По словам нашего источника, сам Рябкин очень хочет получить эту должность, но выдвинул ряд условий. В частности - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома.
Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Рада рассматривает вопрос увольнения сразу пятерых министров.
Ранее "Страна" разбиралась в том, каких министров и почему хотят поменять "слуги народа".
Также мы подробно рассказывали, кто такой Олег Уруский и как его выбрали на должность министра.