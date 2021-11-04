В четверг, 4 ноября, народный депутат Гео Лерос во время своего выступления с трибуны Верховной Рады показал средний палец, этот жест адресовался президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса главы государства Андрею Ермаку.

Об этом народный избранник рассказал "Стране".

По словам Лероса "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку.

"Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", - рассказал нардеп.

Напомним, во время своего выступления в Раде Гео Лерос назвал Зеленского "главным предателем в стране" и заявил, что не боится его. Когда спикер парламента Руслан Стефанчук отключил ему микрофон, Лерос показал средний палец президенту Зеленскому.

Также "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Гео Лероса. Ему инкриминируют подготовку к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).