В четверг, 4 ноября, перед голосованием за назначение Резникова министром обороны с трибуны Рады выступил экс-нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. В конце выступления он показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец.

"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду! Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду!...Вы главный предатель в стране!" - обратился Лерос к Зеленскому с трибуны парламента.

После этого Руслан Стефанчук отключил Леросу микрофон и народный депутат показал Зеленскому средний палец и ушел с трибуны.

В связи с инцидентом фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный Комитет Рады с требованием дать оценку и вынетси решение касательно такого поведения нардепа.

"Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и жестам в адрес Президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - написала спикер фракции Юлия Палийчук в своем Телеграм-канале.

На уточняющий вопрос "Страны", зачем Лерос показал средний палец президенту, он уточнил, что "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку.

"Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", - сказал Лерос.

Напомним, Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Гео Лероса. Ему инкриминируют подготовку к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Также сообщалось, что в сентябре в Верховной Раде на Лероса напал Николай Тищенко.