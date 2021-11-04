Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Свои голоса "за" отдали 260 народных депутатов.

Ранее на своей странице в Facebook Ирина Верещук сообщала о том, чем займется на посту главы Минреинтеграции.

"Я начну с того, что проведу аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам президента, актам Кабмина, решениям СНБО и тому подобное. Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также следует четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", - сообщила Верещук.

Свои приоритеты на посту она изложила в таких тезисах:

Реинтеграция уже сегодня через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях.

Фокус на молодежи.

Мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на близлежащих территориях.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Также мы сообщали, что Рада назначила Павла Рябикина "промышленным" министром, а Юлию Свириденко - первым вице-премьером и министром экономики Украины.

Кроме того, нардеп Андрей Мотовиловец стал первым зампредседателя фракции "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, которого назначили первым вице-спикером Рады.