Нардеп Андрей Мотовиловец стал первым зампредседателя фракции "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, которого назначили первым вице-спикером Рады.

Об этом в ходе заседания Рады в четверг, 4 ноября, заявил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Согласно статье 60-й регламента Верховной Рады Украины, а также согласно протоколу собрания фракции "Слуга народа" от 1 ноября сообщаю об избрании первым заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа" Андрея Викторовича Мотовиловца", - сказал Стефанчук.

Мотовиловец - член комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Также он является главой Киевской областной организации "Слуги народа".

Напомним, "Страна" писала о том, что на заседании 4 ноября Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. Кроме того, нардепы сегодня планируют рассмотреть вопрос о назначении еще троих новых министров.

Кроме того, сегодня Рада выделила 800 миллионов на кислородные станции для ковид-больниц.

Также мы сообщали, что нардеп Гео Лерос показал Зеленскому "фак" с трибуны Верховной Рады.