Верховная Рада Украины увеличила расходы на закупку кислородных станций для ковид-больниц на 800 миллионов гривен.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 336 народных депутатов в ходе заседания в среду, 4 ноября.

Таким образом, нардепы внесли изменения в закон о госбюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций".

Согласно законопроекту, 650 миллионов гривен пойдут на закупку оборудования и 150 миллионов грн - на проектирование и монтаж.

Ранее мы рассказывали о катастрофической нехватке кислорода в больницах Украины. В некоторых городах родные пациентов вынуждены сами искать и покупать его.

Также писали, что в Николаеве сложилась критическая ситуация с кислородом, в частности в больнице №5 компания-поставщик кислорода не выполнила обязательства, и 300 больных с коронавирусом оказались на грани жизни и смерти.