Пациенты и врачи сразу нескольких украинских регионов пожаловались на нехватку медицинского кислорода для больных коронавирусом. В некоторых городах родные пациентов вынуждены сами искать и покупать кислород.



Так, в Николаеве сложилась критическая ситуация с кислородом, в частности в больнице №5 компания-поставщик кислорода не выполнила обязательства, и 300 больных с коронавирусом оказались на грани жизни и смерти.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже отреагировал на проблему и заявил, что Украина начала закупать кислород для больных Covid-19 в Польше из-за остановки завода по производству кислорода.

"Страна" опросила медиков и узнала, как сейчас обстоят дела с медицинским кислородом в больницах.

Директор "Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра" Иван Нискогус связывает проблему с недостатком кислорода в больницах с плохой организацией процесса:

"Скупой платит дважды, а в случае с кислородом придется заплатить в десятки раз больше. Проблема возникла не сейчас и быстро теперь ее не решить.

Действующие предприятия по производству кислорода с трудом справляются с возросшими в 10–15 раз потребностями ковид-госпиталей и не могут обеспечить текущие нужды.

Когда создавались ковидные отделения, было разработано два варианта по оборудованию их кислородом. Первый - купить баллоны для кислорода и в дальнейшем его покупать. Второй - установить кислородные станции, которые генерируют кислород.

Преимущественное большинство медицинских учреждений пошли по пути установки баллонов с кислородом. Теперь они постоянно зависят от закупки кислорода и его своевременной поставки. И лишь немногие больницы и их руководители пошли по пути установки кислородных станций. В моем случае кислородная станция обеспечивает 70 точек, ее стоимость обошлась учреждению в приблизительно 4 миллиона гривен. Но теперь никаких проблем с кислородом у нас нет.

А вот в Житомирской центральной районной больнице проблемы с кислородом продолжаются уже несколько дней. В медучреждении сейчас находятся 90 больных с коронавирусом, 11 из которых — в тяжелом состоянии".

Директор Житомирской центральной районной больницы Тарас Собко рассказал "Стране" о причинах возникновения недостатка кислорода:



"Кислород в нашу больницу, как и в большинство других медучреждений Житомира, поставляет частное предприятия. Сейчас два завода остановились на плановый ремонт, который продлится от 10 до 15 дней, в связи с чем мы начали закупки кислорода у других производителей. И если ранее у нас всегда был запас кислорода на 7-10 дней, то сейчас запаса хватит на 3-5 дней. Но ситуация контролируемая".

Также, по словам директора больницы, сейчас купить кислородную станцию не так просто.

"Сложность заключается в том, что в сентябре этого года Кабмин изменил постановление о закупках для борьбы с коронавирусом. Теперь медучреждения могут покупать только медицинские препараты, оборудование запрещено, поэтому даже те, кто и хотел бы сейчас купить концентраторы кислорода, не имеют такой возможности", – говорит Собко.

В киевской городской больнице №6 также проблемы с кислородом. Директор больницы Вадим Крожевский говорит, что из 350 ковидных мест заполненность составляет 97%.

"Ситуация не критичная, но запасов кислорода всего на 2-3 дня, это при том что мы его постоянно пополняем. "Азовсталь" нам должна передать 60 тонн кислорода до конца этого месяца", – сообщил Вадим Крижеский.

А вот неофициально медики говорят, что ситуация с нехваткой кислорода не такая контролируемая, как об этом заявляют власть и руководство больниц.

"Во время нынешней волны у пациентов наблюдается более тяжелое течение болезни по сравнению с предыдущими волнами эпидемии. А это значит - часто пациенты поступают в такой стадии, что их сразу же необходимо класть в реанимацию, так как они относятся к категории тяжелых. Из-за недостатка кислорода его иногда приходится давать не всем.

Обычно кислород подают не только в аппарат ИВЛ, но и в кислородные маски, которые выдают пациентам при достаточно высокой сатурации, чтобы помочь им с дыханием. По состоянию на сегодня, дефицит кислорода на пациентах отразился частично, но если объемы дефицита начнут расти, тогда мы столкнемся с большой проблемой.

Некоторые пациенты вообще не могут без кислорода. Также хочется напомнить, что мы сейчас только в начале пандемии, а уже имеем проблемы", – возмущаются медики.

По их словам, руководство клиник, где есть дефицит кислорода, рекомендует врачам экономить с выдачей кислородных масок при высокой сатурации, когда в этом нет острой необходимости.

"Вот пример: у женщины низкая сатурация – 74! (притом что норма – от 95), но ее уже третий день не переводят в реанимацию. Уровень кислорода в крови падает, но кислород в приоритете для тех, кто в реанимации, но по факту этой женщине тоже нужно уже в реанимацию, но там занято, а значит, нужно просто ждать. Ладно в простых палатах кислород заканчивается, а что будет когда дойдем до реанимаций?" – жалуются медики.

Напомним, по состоянию на 25 октября в херсонских больницах кислорода для больных осталось на три дня, в черниговских - на несколько часов.

Также мы писали, что Минздрав разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов домой.