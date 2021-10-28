Минздрав еще в конце мая - начале июня знал, что Украина этой осенью может столкнуться с нехваткой кислорода на фоне более агрессивного штамма коронавируса "Дельта". Украинские медики докладывали об этом руководству Минздрава и лично министру Виктору Ляшко. Однако их не услышали.

Подоплеку этих переговоров "Стране" рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"В Минздраве еще в конце мая - начале июня знали, что будет нехватка кислорода. Уже тогда медики обратили внимание, что в Крыму и России при госпитальных формах коронавируса, вызванных штаммом "Дельта", значительно выросла потребность в кислороде - с 10 литров в минуту до 40-60 литров в минуту", - сообщил "Стране" Кравченко.

По его словам, руководству Минздрава еще в июне доложили, что при штамме "Дельта" потребность в кислороде на одного пациента возрастет в 5-6 раз, и осенью с новой волной заболеваемости в системе здравоохранения возможен коллапс, если не нарастить запасы кислорода. Однако глава ведомства Виктор Ляшко и главный санитарный врач эту информацию проигнорировали.

"Главный санитарный врач Херсонской области докладывал об этом лично главсанврачу Игорю Кузину и лично министру Виктору Ляшко. Они сказали, мол, что проблемы в России и Крыму связаны не со штаммом "Дельта", а с тем, что якобы российская вакцина плохая и малоэффективная. Хотя это вообще не связанные вещи. Наш МОЗ решил, что они всех вакцинируют и не нужен будет кислород. Хотя врачи все лето говорили в один голос, что вакцинация не решит сама по себе проблему. Эпидемиологическая эффективность всех существующих вакцин по отношению к штамму Дельта значительно снизилась. Вакцинированные могут болеть в более легкой форме, но продолжают заражать других, а те другие будут болеть тяжелее, чем обычно. Мы предупреждали, что надо готовиться к худшему. Но Минздрав нас не слышал. Они сознательно или по глупости допустили этот коллапс", - утверждает Сергей Кравченко.

По его словам, крупные производители медицинского кислорода еще несколько месяцев назад предупреждали власть, что этой осенью им по регламенту придется уйти на технический ремонт. Однако сейчас глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий делает вид, что власть об этом не знала, и называет остановку крупных заводов по производству кислорода диверсией.

При этом даже тогда у правительства оставалась возможность спасти ситуацию, но Минздрав вновь не воспользовался шансом запустить кислородом на осень.

"Побочным явлением деятельности госпредприятия "Энергоатом" является выработка кислорода. "Энергоатом" перелагал Кабмину начать производство медицинского кислорода и обеспечить им всю страну. Но Кабмин и Минздрав, опять же, просто проигнорировали это предложение. Что это было - невежество или преступный умысел, или все вместе, - остается только гадать. В итоге сейчас наши граждане становятся ближе к Европе - лежат в реанимациях под польским кислородом. Мы закупаем дыхательные смеси там. Вот это уровень подготовки Минздрава к осенне-зимнему периоду, при том, что они знали об ухудшении ситуации. А теперь тушат пожар керосином с помощью дырявого ведра", - считает Сергей Кравченко.

Напомним, критическая ситуация с медицинским кислородом сложилась во многих регионах Украины. Крупные заводы по производству кислорода в Украине остановились на техобслуживание, и его закупили в Польше, но это не решило проблему.

Также "Страна" поговорила с украинскими медиками, которые рассказали насколько плохо ситуация с кислородом обстоит на самом деле.