Беларусь запретила вывозить из страны кислород
Совет министров Беларуси временно запретило вывозить кислород из республики.
Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном 29 октября на правовом портале.
В документе указан список товаров, вывоз которых запрещен:
- кислород газообразный медицинский,
- кислород жидкий медицинский,
- кислород газообразный технический,
- кислород жидкий технический.
Исключения составляют транзитные перевозки, а также гуманитарные поставки.
Между тем, по данным сайта Worldometers, за минувшие сутки в Беларуси коронавирусом заразились 1 979 человек. 17 - умерли от болезни за отчетный период. Всего в республики зафиксировали уже 594 203 случае Сovid-19.
Напомним, в Украине сложилась катастрофическая ситуация с кислородом. Во многих ковидных отделениях больным не хватает его запасов. Такая ситуация сложилась в шести областях. Вместе с тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, Украине пришлось покупать кислород в Польше.
Также мы писали, что в реанимации Одессы закончился кислород.
"Страна" ранее разбиралась, что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает.