Совет министров Беларуси временно запретило вывозить кислород из республики.

Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном 29 октября на правовом портале.

В документе указан список товаров, вывоз которых запрещен:

кислород газообразный медицинский,

кислород жидкий медицинский,

кислород газообразный технический,

кислород жидкий технический.

Исключения составляют транзитные перевозки, а также гуманитарные поставки.

Между тем, по данным сайта Worldometers, за минувшие сутки в Беларуси коронавирусом заразились 1 979 человек. 17 - умерли от болезни за отчетный период. Всего в республики зафиксировали уже 594 203 случае Сovid-19.

Напомним, в Украине сложилась катастрофическая ситуация с кислородом. Во многих ковидных отделениях больным не хватает его запасов. Такая ситуация сложилась в шести областях. Вместе с тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, Украине пришлось покупать кислород в Польше.

Также мы писали, что в реанимации Одессы закончился кислород.

"Страна" ранее разбиралась, что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает.