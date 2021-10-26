В больнице Одесского областного центра социально значимых заболеваний на улице Михновского, 40, прекратилась подача кислорода больным COVID-19. Проводится эвакуация пациентов.

Об этом сообщает "Таймер Одессы" во вторник, 26 октября.

Врачи больницы пояснили, что ситуация возникла из-за исчерпания запасов кислорода. Следующая партия должна была прибыть вечером, однако стало известно, что поставка не состоится: якобы авто с ценным грузом направили в другую клинику.

По словам медработников, ситуация с кислородом в больнице довольно напряженная уже долгое время, но до сих пор с ней как-то справлялись, а вот теперь приходится эвакуировать больных.

Эвакуация пациентов осуществляется в другую больницу центра социально значимых заболеваний - в бывший туберкулёзный диспансер на улице Ядова. Правда, там опасаются, что мощности местной кислородной станции не хватит для всех больных, так что в учреждение уже доставлен мобильный электрогенератор.

Всего речь идёт о 45 пациентах, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает. Во многих ковидных отделениях украинских больниц сложилась патовая ситуация – больным не хватает запасов кислорода. Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее отчитался, что один из украинских заводов по производству жизненно важного газа остановился, и Украине пришлось покупать кислород в Польше. По данным СНБО, минимум шесть регионов находятся в антилидерах по занятым койко-местам с кислородом. Наиболее критическая ситуация сложилась в Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях.

Также мы писали, что в Николаеве сложилась критическая ситуация с кислородом для больных Covid-19. В частности, серьезные проблемы возникли в местной больнице №5. Компания-поставщик кислорода не выполнила обязательства, и 300 больных с коронавирусом оказались на грани жизни и смерти.