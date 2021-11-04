Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на пост первого вице-премьера и министра экономики Украины. За проголосовали 256 нардепов.

До этого Юлия Свириденко была заместителем руководителя Офиса президента, а до прихода на Банковую - первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В президентский офис она попала на протекции Тимофея Милованова, внештатного советника главы ОП Андрея Ермака. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение с поста первого вице-премьера и министра экономики Александра Любченко, который днем ранее подал заявление об отставке. Кроме того, вчера нардепы проголосовали за отставку еще четырех министров.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Алексей Любченко был хорошим менеджером, но женщина на посту вице-премьера для гендерного баланса будет лучше.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Также мы сообщали, что Рада назначила Павла Рябикина "промышленным" министром.