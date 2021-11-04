В среду, 3 ноября, на заседании экономического Комитета Верховной Рады приняли рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским Союзом и отметили, что действие этого соглашения не компенсировало ущерб от потери российского рынка.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета ВР Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

Кисилевский рассказал, что экономическая часть соглашения об ассоциации Украины и ЕС невыгодна для украинской сторона и через пять лет после вступления в силу Украина получила возможность ее улучшить.

"За время действия соглашения об ассоциации мы не компенсировали ущерб от потери российского рынка. А доля ЕС в украинском экспорте возросла в значительной степени из-за того, что уменьшилась доля стран Таможенного союза. При этом у нас хронический дефицит торгового баланса с ЕС даже без учета реверсных поставок газа. И структура экспорта – сырьевая, а импорт – преимущественно высокотехнологичные товары", - объяснил он.

В связи с этим на заседании одобрили несколько рекомендаций. В частности, предлагается вести переговоры об увеличении объемов квот на беспошлинный экспорт в ЕС украинских товаров, прежде всего несырьевых. Кроме того, представляется целесообразным инициировать переговоры с ЕС относительно замены импортных пошлин и тарифных квот со стороны ЕС на аналогичные экспортные пошлины на сырьевую продукцию в Украине.



"Также правительство должно поднять вопрос о прекращении субсидирования Евросоюзом экспорта своих товаров в Украину или внедрении компенсационных механизмов в интересах украинских производителей. Ведь сейчас европейцы субсидируют свой экспорт через разные инструменты, в том числе финансовые. Поэтому их производители вытесняют украинские товары уже с нашего внутреннего рынка", - сказано в сообщении.

Вторая часть рекомендаций касается вопросов зеленого курса. По словам Кисилевского, Украина рискует потерять большую часть экспорта в ЕС из-за введения Брюсселем так называемого "углеродного налога".

"Также сюда относится транспортная стратегия ЕС. Речь идет об ограничении выдачи разрешений для украинских автоперевозчиков на транспортировку в европейские страны. Это искусственная дискриминация и искусственное ограничение украинского экспорта. Поэтому правительству рекомендовано добиться пересмотра механизма предоставления этих разрешений или, по крайней мере, их увеличения до реальных потребностей украинских экспортеров.

Кроме того, чиновники должны вести диалог о мерах экономической политики в Украине, которые вызывают сопротивление со стороны европейских партнеров. В частности, это вопросы локализации, моратория на экспорт леса-кругляка и другие.

И, наконец, запустить работу институтов и обеспечить наличие стимулов для производства и экспорта украинских товаров: экспортно-кредитное агентство, торговые представительства, индустриальные парки, целевые программы по запуску серийного производства продукции машиностроения", - объяснил заместитель главы Комитета ВР.

Напомним, пересмотр документа анонсировали президенты Совета Европы и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Также "Страна" подробно разбиралась, как перепишут соглашение об ассоциации Украины с ЕС и почему это может обрушить наш экспорт.