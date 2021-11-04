В четверг, 4 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе заседания Верховной Рады представил кандидата на должность министра обороны - Алексея Резникова.

Президент выступил очень коротко. Поблагодарил прежнего министра Тарана и призвал проголосовать за Резникова.

Во время выступления депутаты от фракции Порошенко развернули плакаты с вагнеровцами. Спикер Стефанчук назвал это нарушением регламента.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть назначение четырех новых министров. Алексея Резникова хотят сделать министром обороны Украины; Ирину Верещук - нвице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юлию Свириденко - первым вице-премьер-министром – министром экономики.

Также мы писали о том, что Алексей Резников перед своим назначением на пост главы Минобороны объявил, что покидает пост первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, сообщалось, что Арестович рассказал, кто заменит Резникова в составе украинской делегации в ТКГ.