В четверг, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание Верховной Рады, на котором нардепы будут обсуждать кандидатуры на посты глав четырех министерств.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде", - написал Гетманцев в среду, 3 ноября.

Отметим, что сегодня на заседании парламентарии планируют назначить глав четырех министерств. Алексея Резникова хотят сделать министром обороны Украины; Ирину Верещук - нвице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юлию Свириденко - первым вице-премьер-министром – министром экономики.

Напомним, вчера Рада уволила главу Минобороны Андрея Тарана, а также министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова и вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

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