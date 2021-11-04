Украинский актер Валентин Томусяк, сыгравший в популярном сериале "Крепостная", отреагировал на внесение его Министерством культуры и информационное политики его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

Актер считает, что оказался в "черном списке" Минкульта якобы из-за участия в съемках фильма "Солнцепек", сюжет которого рассказывает о событиях на Донбассе. Однако он заявил, что не снимался в кинокартине.

"Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", - написал артист.

Он также потребовал извинений от Министерства культуры и информационной политики, СБУ и президента Владимира Зеленского, которым он адресовал пост в Facebook. Также он требует немедленно исправить ошибку.

Жена Томусяка актриса Екатерина Тышкевич заявила, что ее муж оказался в списке людей, которые принимали участие в съемках фильма "Солнцепек", из-за ошибки в интернете.

"Мы только благодаря коллегам и узнали, что на сайте кинотеатр (Кино-Театр.Ру — Ред.), Валик ошибочно числится в списке актеров этого проекта. Конечно же, сразу написали администрации сайта кинотеатра, и они перепроверив информацию, Валика из списка убрали", - написала она.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины" 32 актера, среди которых россияне и украинец Валентин Томусяк.

Кроме того, мы писали, что автор песен Тины Кароль и Ани Лорак объявлен угрозой нацбезопасности Украины.