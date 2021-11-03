Еще 32 российских актера признаны угрозой нацбезопасности Украины. Список
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".
Об этом идет речь на сайте СБУ Украины.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли 32 российских актера:
- Павел Богомолов (российский каскадёр и актёр, играл в фильме "Солнцепёк" про войну на Донбассе),
- Илья Власов,
- Михаил Разинкин,
- Анастасия Бакланова,
- Роман Гусев,
- Константин Гапонов,
- Вячеслав Земляной,
- Максим Шпаковский,
- Андрей Фомин,
- Илья Домбровский,
- Юрий Котов,
- Людмила Яковлева,
- Игорь Лучихин,
- Татьяна Бурнакина,
- Екатерина Федченко,
- Екатерина Насонова,
- Андрей Пензин,
- Владимир Миллер,
- Александр Романов,
- Усейн Дегерменджи,
- Александр Классен,
- Андрей Скабар,
- Сергей Воробьев,
- Валентин Томусяк,
- Александр Загляев,
- Роман Никифоров,
- Дмитрий Чудин,
- Александр Лапшов,
- Александр Марушев,
- Егор Попов,
- Евгений Кузьмин,
- Михаил Грищенко.
Теперь в списке в общей сложности 258 фамилий.
Ранее "Страна" писала о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в этот же список снова попал российский рэпер Моргенштерн.
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