В списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины 258 фамилий. Фото: СБУ/Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

Об этом идет речь на сайте СБУ Украины.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли 32 российских актера:

  • Павел Богомолов (российский каскадёр и актёр, играл в фильме "Солнцепёк" про войну на Донбассе),
  • Илья Власов,
  • Михаил Разинкин,
  • Анастасия Бакланова,
  • Роман Гусев,
  • Константин Гапонов,
  • Вячеслав Земляной,
  • Максим Шпаковский,
  • Андрей Фомин,
  • Илья Домбровский,
  • Юрий Котов,
  • Людмила Яковлева,
  • Игорь Лучихин,
  • Татьяна Бурнакина,
  • Екатерина Федченко,
  • Екатерина Насонова,
  • Андрей Пензин,
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов,
  • Усейн Дегерменджи,
  • Александр Классен,
  • Андрей Скабар,
  • Сергей Воробьев,
  • Валентин Томусяк,
  • Александр Загляев,
  • Роман Никифоров,
  • Дмитрий Чудин,
  • Александр Лапшов,
  • Александр Марушев,
  • Егор Попов,
  • Евгений Кузьмин,
  • Михаил Грищенко.

Теперь в списке в общей сложности 258 фамилий.

Ранее "Страна" писала о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в этот же список снова попал российский рэпер Моргенштерн

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