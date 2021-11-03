Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

Об этом идет речь на сайте СБУ Украины.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли 32 российских актера:

Павел Богомолов (российский каскадёр и актёр, играл в фильме "Солнцепёк" про войну на Донбассе),

Илья Власов,

Михаил Разинкин,

Анастасия Бакланова,

Роман Гусев,

Константин Гапонов,

Вячеслав Земляной,

Максим Шпаковский,

Андрей Фомин,

Илья Домбровский,

Юрий Котов,

Людмила Яковлева,

Игорь Лучихин,

Татьяна Бурнакина,

Екатерина Федченко,

Екатерина Насонова,

Андрей Пензин,

Владимир Миллер,

Александр Романов,

Усейн Дегерменджи,

Александр Классен,

Андрей Скабар,

Сергей Воробьев,

Валентин Томусяк,

Александр Загляев,

Роман Никифоров,

Дмитрий Чудин,

Александр Лапшов,

Александр Марушев,

Егор Попов,

Евгений Кузьмин,

Михаил Грищенко.

Теперь в списке в общей сложности 258 фамилий.

Ранее "Страна" писала о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в этот же список снова попал российский рэпер Моргенштерн.